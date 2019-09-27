PAÜ’ye yeni başlayan öğrencilere uyum eğitimi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 20192020 eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için uyum programlarını tamamladı.

PAÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAÜ PDREM) koordinatörlüğünde yeni eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıran yaklaşık 10 bin öğrencisine yönelik olarak, PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi ve yerleşkedeki akademik, kültürel, sportif ve sosyal olanakları tanıtmak, üniversitedeki akademik ve idari yapı ile bölümlerin işleyişini anlatmak, Denizli şehrini tanıtmak amacıyla oryantasyon programı düzenledi.

Yeni gelen öğrencileri üniversite hayatına alıştırmak amacıyla fakülte ve bölüm bazlı düzenlenen uyum günleri, 20192020 eğitim öğretim yılında da tüm öğrencileri bir araya getirerek ‘Oryantasyon Günü’ adı altında düzenlendi. PAÜ eğitim birimlerinde gerçekleştirilen program sayesinde yeni öğrencilerin üniversite yaşamlarına çok daha hızlı uyum sağlaması hedefleniyor.



PAÜ’lü yabancı öğrenciler için oryantasyon günü düzenlendi

PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Mühendislik Fakültesi A Blok Konferans Salonu’nda ise PAÜ’ye değişim programları kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenciler için ayrı bir uyum programı düzenlendi. Düzenlenen oryantasyon gününde PAÜ’lümentorler eşliğinde yabancı öğrencilere eğitim alacakları fakülte ve bölümler tanıtıldı. Programın sonunda ise yabancı öğrencilerle yerleşke içi gezi yapıldı.

DENİZLİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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