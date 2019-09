(Özel) 700 aile doğal gazları kesilince çağ dışı yaşama mahkum oldu Doğal gazı kesilen aileler yemeklerini sokakta ateş üstünde yapmaya başladı Aileler kombileri olmasına rağmen su ısıtıcılarında ısıttıkları suyla banyo yapıyor Doğal gazdaki kaçaktan habersiz aylarca adeta bombanın üzerinde yaşamışlar

Denizli’de tesisatında kaçak olduğu gerekçesi ile 700'e yakın dairenin doğal gazı kesilince binlerce insan mağdur oldu. Yemeklerini piknik tüpleri ile sokakta yaktıkları ateşte pişiren aileler, banyolarını ise su ısıtıcılarında ısıttıkları suyla yapıyor. Konutlarda yaşanan çağ dışı manzaranın sona ermesi ise tesisattaki kaçağın giderilmesi bağlı.

Merkezefendi ilçesindeki 700'e yakın konutta, iddiaya göre doğal gaz tesisatını yapan yüklenici firmanın hatasından dolayı kaçak meydana geldi. Tesisattan gaz sızıntısı olduğunu tespit eden doğal gaz dağıtım şirketi Enerya, gazı keserek kaçak giderilinceye kadar gaz verilemeyeceğini bildirdi. Yüklenici firma herhangi bir girişimde bulunmayınca binlerce kişi doğal gazsız kaldı. Doğal gazı olmayan 700’e yakın konutta yaşayan vatandaşlar, çareyi piknik tüplerinde ve sokakta yakılan ateşlerde buldu. Mağdur olan vatandaşlar banyo suyunu ise ısıtıcılarla sağlamaya çalışıyor. Mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu dile getiren mahalle sakinleri sorunun bir anca önce çözülmesini istiyor.



Doğal gaz dağıtım şirketi önce gaz verdi sonra denetim yaptı

Bunun yanında bir başka sıkıntı oluşturan konu ise vatandaşların gaz kaçağından habersiz olarak haftalarca doğal gazı kullanmaları oldu. 786 dairenin neredeyse tamamında her şeyden habersiz haftalarca adeta bombanın üzerinde oturan aileler, gaz kaçağından doğal gaz dağıtım şirketinin fark etmesiyle haberdar oldu. Doğal gaz dağıtım şirketinin denetim yapmadan önce doğal gaz verip sonrasında ise denetim yaptığında kaçağı fark etmesi de tepkilere neden oldu.



“Küçük tüple işimizi görüyoruz”

Hülya Çekiç isimli mahalle sakini, kendisi ile birlikte birçok kişinin mağdur olduğunu ifade etti. Doğal gazlarının olmadığını kaydeden Çekiç, “Millet kuru fasulyesini burada hazırlıyor. Bakın dumanı tütüyor üzerinde. Millet evinde banyo yapamıyor, yemek yiyemiyor gördüğünüz gibi” dedi.

Mehmet Emin Yıkım isimli vatandaş ise “Şu anda doğal gaz olmadığı için kullanamıyoruz. Küçük tüple işimizi görüyoruz. Suyu da aynı şekilde çaydanlıkta ısıtıp öyle yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bir an önce çalışmalar başlasın”

Muhammet Niyaz ise yemek yapma ya da duş alma imkanlarının olmadığını kaydederek şunları söyledi:

“Enerya’yı aradık. Sitenin büyük çoğunluğunda gaz akışı tamamen durdurulmuş. Kaçakların olduğu söylendi bize. Yönetim bize gerekli bilgileri verdi ama henüz Pazartesi’den beri dördüncü gün oldu henüz hiçbir çalışma falan yok. Soğuklar da başlamaya başladı. Biz duş alma imkanımızı ya da yemek yapma imkanlarımızdan tamamen mahrumuz. Bir çok kişi burada sadece piknik tüpünden yemek yapabiliyoruz. O da tek çeşit yemek yapabiliyoruz. Bizim en büyük derdimiz okula giden çocuklarımızın hijyenine ulaşamıyoruz. Isıtıcıda su kaynatarak çocuklarımızı duş aldırabiliyoruz. Bir an önce gazımızın açılmasını bekliyoruz. En azından çalışmaların olduğunu görsek. Sitede bir çok söylenti var. ‘3 aya kadar gaz gelmeyecek. Kış ayında gaz açamayacağız, doğal gazımızı kullanamayacağız’ gibi söylentiler olmaya başladı. Bir an önce çalışmalar başlasın ki biz de ne zaman gazımızın açılacağını bilelim.”



“Buradaki herkes mağdur durumda”

Müjgan Kaygılı da tıpkı diğer mahalle sakinleri gibi doğal gaz olmamasından dert yakınarak, özellikle çocuklarını banyo yaptıramamaktan şikayet etti. Kaygılı, “Çocuklarımız var. Çocuklarımız okula gidiyor ama banyo yaptıramıyoruz çocuklarımızı. Yemek yapamıyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ne zamana kadar olduğunu da bilmiyoruz. Bir çalışma da göremiyoruz. Maalesef ki durum bu. Buradaki herkes mağdur durumda ve kısa bir zaman sonra havalar da soğuyacak. Isınma da nasıl olacak bilmiyoruz. Hani bir bilgi verilmeden aniden kesildi doğal gazımız. Hiçbir bilgi de verilmedi. Şuanda biz de bilmiyoruz ama mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.



“Çok büyük bir kazadan dönmüş olduk”

Mehmet Emin Yıkım isimli vatandaş ise doğal gaz kaçağının tehlikesine dikkat çekerek, “Şu anda Erdoğan Sitesi’nin en büyük sorunu evlerdeki sıcak sudan ziyade bu kaçağın bu mahalleyi olduğu gibi havaya uçurması demektir yani. O yüzden çok büyük bir kazadan dönmüş olduk. Yapılırken neden bunun kontrolünü yapılmayıp da bu kadar millet mağdur edildi. Asıl sorun bu. Şu an binamızda kombi kesik. Basınç yok. Kesik vaziyette şu anda göründüğü gibi gazımız yok" dedi.

