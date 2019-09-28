Alzheimer’dan korunmak için bunları yapın

– Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Afandızada, Alzheimer’dan korunmanın yollarını Belçika’da anlattı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 21 Eylül ‘Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’ sebebiyle, Belçika Denizliler Derneği işbirliğinde, Belçika’da Alzheimer hastalığı ile ilgili seminer düzenledi.



Sigara ve strese dikkat

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Afandızada Alzheimer’dan korunma yöntemlerini, hastalığın evrelerini, risk faktörlerini ve tedavi sürecini anlattı. Bunun yanında ağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmek için yapılması gerekenler ve toplumsal farkındalığı arttırmanın ipuçlarını paylaştı. Dr. Fatma Afandızada, Alzheimerden korunmak için damarsal hastalıkları kontrol altına almak, sigara içmemek, düzenli uyku, sosyal ilişkileri korumak, stresi kontrol etmek, sağlıklı beslenme ile bedensel ve zihinsel egzersizlerin yapılabileceğini belirtti.

Belçika Denizliler Derneği Başkanı Ahmet Güldaş ise Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Noröloji uzmanı Dr Fatma Afandızade’ye teşekkür etti.

DENİZLİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:30

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