Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 0-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) Lopes (x), Oğuz (xx), Sapunaru (xx), Bergdich (x), Murawski (xx), Aissati (xx), Sackey (x) (Dk. 69 Estupinan x), Sacko (x) (Dk. 58 Olcay x), Barrow (xx) (Dk. 76 Recep x), Radollega (x)

KASIMPAŞA: Fatih (xxx) -Pavelka (xx), Veysel (xx), Youssef (xx), Hafes (xxx), İlhan (xx) (Dk. 72 Özgür x), Hajradinovic (xxx), Aytaç (xx), Khalili (xxx), Thiam (xxx) (Dk. 84 Yusuf), Mustafa (xx) (Dk. 90+1 Fernandes x)

GOL: Dk. 67 Hajradinovic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 77 Khalili, Dk. 90 Fatih (Kasımpaşa)Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor evinde Kasımpaşa'ya tek golle mağlup olarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı: 0-1. Geçen hafta Antalyaspor'u 3-0 yenen İstanbul ekibi ise 2'de 2 yapıp çıkışını sürdürdü.

11'inci dakikada Aissati'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodallega bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27'nci dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından İlhan'ın çektiği şutta top direkten döndü.

28'inci dakikada bu kez Denizlispor gole çok yaklaştı. Defanstan atılan uzun topu Veysel sektirince Rodallega kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Kolombiyalı forvetin sert şutunu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.

35'inci dakikada Barrow'un sol kanattan yaptığı etkili ortada ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın müsait durumda yaptığı vuruşu, kaleci Fatih güçlükle çeldi. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.

41'inci dakikada sol kanattan Hafes'in ortasında, ceza sahası içindeki Mustafa Pektemek'in yaptığı şık vuruş kaleci Stackhowiak'ta kaldı.

45+3'üncü dakikada Sacko sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı, ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın yaptığı vuruş, savunmaya çarparak kornere gitti. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, Sackey'in yaptığı kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

49'uncu dakikada ceza yayı üzerinde Sacko'nun pasında Murawski'nin gelişine yerden vuruşunu kaleci kornere çeldi.

67'nci dakikada konuk takım öne geçti. Khalili sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı, Hajradinovic'in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

81'inci dakikada Denizlispor direğe takıldı. Aissati'nin ortasında Estupinan penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Kaleci Fatih'i aşan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.



DENİZLİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:59

YATSI 20:14

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