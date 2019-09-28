Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: “Maçın başından sonuna kadar inanılmaz goller kaçırdık” Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: “Bugün puanlar paylaşılabilirdi”

– Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor, evinde ağırladığı Kasımpaşa’ya 10 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Maçın bayından sonuna kadar inanılmaz goller kaçırdık. Çok net goller kaçırdık. Üzücü olan bu kadar pozisyona girip maçı kaybetmek. Futbolun içinde bunlar var. Son iki haftada inanılmaz pozisyonlara giriyor ve kaçırıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda kaçırdıklarımızı atarız” dedi.



Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, “Zor maçı kazanmak mutluluk verici. Oyunun ilk bölümünde karşılıklı gol pozisyonları var. Benim takımım bugün topa doğru sahip olarak pozisyonları üretti. Denizlispor’un etkili oyuncuları var. Onların bireysel becerileri ile fırsatlar yakaladı. Bu bize çok uygun bir oyun değil. Denizli takımını top bizdeyken kendi yarı sahasına hapsettik. Denizlispor riskler aldı, öne oyuncu koydu. Bugün puanlar paylaşılabilirdi. Son anlarda kontralarla bir gol daha bulmamız gerekiyordu. İkinci golü bulamayınca son dakikaya kadar kalemizi savunduk. Bugün stat çok iyiydi. İki takım taraftarı da renk kattı. Onlar için zevkli, keyifli maç oldu. Şimdi milli araya girmeden Konyaspor maçı var. Onu da kazanmak için çaba harcayacağız. Eksik oyuncularımız geri dönünce kaliteli işler üreteceğiz” diye konuştu.

DENİZLİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:30

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