Denizli’de ev yangını

İstanbul'da bir deprem daha

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Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler metrelerce göğe yükselirken yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Binada kalanların olup olmadığı ise bilinmiyor.

DENİZLİ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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