Denizli’de ‘Açık Sokaklar Günü’ etkinliği "Şimdi hareket zamanı, birlikte yürüyelim" 7’den 70’e her yaştan vatandaş “motorlu taşıta değil bisiklete bin” sloganlarıyla yürüdü

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve İnovasyon Derneği tarafından sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla “Açık Sokaklar Günü” etkinliği düzenlendi. "Şimdi hareket zamanı, birlikte yürüyelim" sloganıyla vatandaşlar ve gençlerin katılımı ile valilik önünden, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na yaya olarak kortej eşliğinde yüründü.

Denizli Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşünde bir araya gelen 7’den 70’e her yaştan vatandaş “Şimdi hareket zamanı”, “Arabadan in bisiklete bin”, “Motorlu taşıta değil bisiklete bin” ve “İki teker dünyaya yeter” pankartları ve sloganlarıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar yürüdüler.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda konuşma yapan İnovasyon Derneği Başkanı Şaban Varol, “temel felsefemiz olan “Hayal et harekete geç” sloganı ile pek çok etkinlikleri gündemine almıştır. Bu çerçevede ilimizi Avrupa birliği nezninde temsil etmek kaydıyla başlayan “Açık Sokaklar Günü” etkinliğimiz, valiliğimiz ve büyükşehir belediyesinin destekleriyle çok daha anlamlı hale gelmiştir.” dedi.



"Sağlıklı yaşam için yürüyüş önemli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün Açık Sokaklar Denizli noktasında yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Denizli’miz o kadar güzel bir şehir ki, artık bisiklet yollarımız ger geçen gün artarak devam ediyor. Yürüyüş ile ilgili Denizli’miz kişi başına 15 metre kare üzerinde yeşil alana, büyük parklara, yürüyüş yollarına sahip olan bir şehirdir. İnşallah bu hareketli günlerimizi artırarak devam edelim. Hep birlikte inşallah daha sağlıklı, daha güzel günlere ulaşalım istiyoruz. Hem trafik keşmekeşini azaltmak, hem de kendi sağlımızı korumak, zinde kalmak çok çok önemli, ama bu bir günlük değil bir ömür boyu olmalı ve her gün insanlarımız mutlaka belli mesafeleri, mutlaka araçsız gitmeyi tercih etmeli, mutlaka parklarımızda yürüyüşlerimiz için zaman harcamalı, spor yapmalı ve geçmişte bizlerin oynamış olduğu o güzel oyunları da çocuklarımıza o sokakta buluşmayı öğretmemiz gerekiyor. Çünkü artık bugün bilgisayarın başında, elimizde cep telefonları akıllı telefonlarla sanal alemde sanal dünyada oyunlar oynuyoruz."

Gerçekleştirilen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

