Denizlispor'a gol tesellisi

Süper Lig'de iyi başladığı sezonda 4 maçtır galibiyete hasret kalan, son 3 karşılaşmanın 2'sinde evinde 1-0 mağlup olmanın şokunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ligin en az gol yiyen takımı olarak teselli buldu.

Yeşil-siyahlılar, ligdeki 18 takım arasında ilk 6 haftanın kalesinde en az gol gören ekibi oldu. Denizlispor'da kaleci Stackhowiak ve defans hattı, 6 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni verdi. Polonyalı file bekçisi, bu periyotta 3 penaltı kurtarmayı da başardı.

Ligde 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Denizlispor'da cuma günü deplasmanda oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı.

Daha önce iç sahadaki Konyaspor mağlubiyetine kesilen cezayı iptal eden yeşil-siyahlı yönetimde Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, evlerindeki son Kasımpaşa yenilgisine ceza verip vermeyeceklerini yarınki yönetim kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.





DENİZLİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:56

YATSI 20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.