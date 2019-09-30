Fotoğraf tutkunlarının Denizli’deki adresi Laodikya Antik Kenti

M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulan ve bugün dahi ihtişamı ile etkileyen Denizli’deki Laodikya Antik Kenti özellikle fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Laodikya Antik Kenti her geçen gün ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, kenti ziyarete gelenler özellikle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyor. İçerisinde Hristiyanlık için önemli olan 7 ünlü kiliseden birinin bu kentte bulunması da özellikle yabancı turistler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşmasına neden oluyor. Laodikya’dan, Pamukkale’nin beyaz dokusu da çıplak gözle net bir şekilde görülüyor. Kenti ziyarete gelenler ziyaret sonunda antik kentten hayran olmuş bir şekilde ayrılırken yabancı turistler kadar yerli turistler de şehrin güzelliği karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor.

DENİZLİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

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