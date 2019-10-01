Çal'da 16 kilo esrar ele geçirildi

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DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, evinde 16 kilo esrar ele geçirilen İ.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah, uyuşturucu madde sattığı belirlenen İ.A.'nın Çal'ın Denizler Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 16 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen İ.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.A. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.



DENİZLİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

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