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(Özel) Tavuk, 136 gramlık yumurta yumurtladı 136 gramlık tavuk yumurtasını görenlere şaşkına ...

İHA

Denizli'de bir çiftlikte gezen tavuk diye adlandırılan tavuğun yumurtladığı 136 gram ağırlığındaki dev yumurta herkesi şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi yumurtanın üç sarılı olabileceğini kaydederek meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.

(Özel) Tavuk, 136 gramlık yumurta yumurtladı 136 gramlık tavuk yumurtasını görenlere şaşkına döndü Denizli’de 136 gramlık dev tavuk yumurtası ilgi odağı oldu 2 kilogramlık tavuk 136 gramlık yumurta yumurtladı

Denizli’de bir çiftlikte gezen tavuk diye adlandırılan tavuğun yumurtladığı 136 gram ağırlığındaki dev yumurta herkesi şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi yumurtanın üç sarılı olabileceğini kaydederek meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.

DENİZLİ

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:56
  • YATSI 20:11
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