(Özel) Tavuk, 136 gramlık yumurta yumurtladı 136 gramlık tavuk yumurtasını görenlere şaşkına döndü Denizli’de 136 gramlık dev tavuk yumurtası ilgi odağı oldu 2 kilogramlık tavuk 136 gramlık yumurta yumurtladı

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Denizli’de bir çiftlikte gezen tavuk diye adlandırılan tavuğun yumurtladığı 136 gram ağırlığındaki dev yumurta herkesi şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi yumurtanın üç sarılı olabileceğini kaydederek meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.

DENİZLİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

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