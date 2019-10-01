TÜİK Denizli’de kişi başına toplanan günlük atık miktarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Belediye Atık İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli’de, kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,08 kilogram olduğu belirtildi.

Denizli’de kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,08 kg iken bu değer Türkiye’de 1,16 kg olarak gerçekleştiği kaydedildi. Denizli’de atık hizmeti verilen nüfusun 1 milyon 21 bin 633 kişi toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99,4 olduğu ifade edildi.

Kentte belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 401 bin 855 tondur. Bu atıkların 139 bin 328 tonu yüzde 34,7 belediye çöplüğüne, 239 bin 695 tonu düzenli depolama tesislerine ve 18 bin 232 tonunun geri kazanım tesislerine gönderilerek bertaraf edildiği kaydedildi. 4 bin 600 ton atığın ise diğer yöntemler ile bertaraf edildiği kaydedildi.

DENİZLİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

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