Başkan Örki: “Akvadi’yi her yaşta sporseverin kullanabildiği yer haline getireceğiz”

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akvadi Parkı’nda Denizli Model Uçak Spor Kulübü (DEMUK) üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, DEMUK üyeleri Başkan Örki’ye maket uçak, drone, uzaktan kumandalı araba ve gemilerle mini bir gösteri yaptı. Başkan Örki, Akvadi Parkı’nı 7’den 70’e her yaşta sporseverin aktif olarak kullanabildiği bir yer haline getireceklerini söyledi.

Başkan Örki, eşi Nur Örki ve çocuklarıyla etkinliğe katılırken, alanda bulunan maket uçak, drone, uzaktan kumandalı araba ve gemilerle yapılan gösteriyi hayranlıkla izleyerek, bilgiler aldı. Başkan Örki, DEMUK üyeleri ile buluşmayı özellikle Pamukkale ilçe sınırları içerisinde yer alan, Ege Bölgesi’nin en büyük parkları arasında yer alan Akvadi Parkı’nda gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Akvadi Parkı’nı daha da güzelleştirerek, 7’den 70’e her yaşta sporseverin aktif olarak kullanabildiği bir yer haline getireceğiz” diyen Başkan Örki, “Bugün de alanında uzman ve profesyonel bir ekipten oluşan DEMUK üyeleri ile tanıştık ve birlikte ilçemize değer katacak neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki süreçte şehrimize, özellikle tanıtım anlamında katma değer sağlayacak ortak projeler yürütmeyi planladık. Pamukkale gökkuşağı gibi birçok farklı rengi içinde barındıran, çok yönlü ve geniş yelpazeye sahip bir ilçe. Bu nedenle şehrimizin sahip olduğu potansiyelin bilincinde olarak çalışıyoruz. Bizlerin derdi, ilçemize daha da nasıl bir değer katarız. Her bir yeni gün ilçemizi nasıl marka bir kent haline getiririz diyerek yolumuzda ilerliyoruz” diye konuştu.

Başkan Örk, etkinlikte ayrıca drone ve uzaktan kumandalı araba ve gemi de kullandı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

DENİZLİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:54

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.