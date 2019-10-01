Bulunduğu odayı yakan zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisini odaya kilitleyip, eşyaları ateşe veren zihinsel engelli Gülsüm A. (17), itfaiye tarafından yanmaktan son anda kapı kırılarak kurtarıldı. Gülsüm A. ile kapıyı açmaya çalışırken dumandan etkilenen annesi Birgül A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi 1305 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Zihinsel engelli Gülsüm A., kendini odasına kilitleyip, eşyaları yakarak ateşe verdi. Odadan dumanlar çıktığını fark eden annesi Birgül A., kilitli kapıyı açamayınca, 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan itfaiye ekibi, içeri girip, Gülsüm A.'nın bulunduğu odanın kilitli kapısını kırdı. Halının tutuşması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekibince söndürüldü. Dumandan etkilenen Gülsüm A. ile kapıyı açmaya çalışırken dumana maruz kalan annesi Birgül A., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



DENİZLİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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