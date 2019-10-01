Denizlispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması hazırlıklarına başladı.
Yeşilsiyahlı ekip zorlu deplasmanın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde hazırlıklarına başlayan Horozda cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Denizlispor 8 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. Yeşil siyahlı ekip 4 haftalık 3 puan hasterine Malatyaspor deplasmanı ile son vererek tekrar çıkışı yakalamak istiyor.
DENİZLİ
02 Ekim 2019 Çarşamba
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