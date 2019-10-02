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(Özel) Hırsızlık yaptıktan 20 dakika sonra aynı yere yemek getirince yakalandı Kuryenin monitör ...

İHA

Denizli'de girdiği apartta güvenlik kameralarının bağlandığı monitörü çalan ve kurye olan şahıs, hırsızlık yaptığı yerden 20 dakika sonra emek siparişi verilince tekrar gelmek zorunda kaldığı apartta yakayı ele verdi.

(Özel) Hırsızlık yaptıktan 20 dakika sonra aynı yere yemek getirince yakalandı Kuryenin monitör hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli’de girdiği apartta güvenlik kameralarının bağlandığı monitörü çalan ve kurye olan şahıs, hırsızlık yaptığı yerden 20 dakika sonra emek siparişi verilince tekrar gelmek zorunda kaldığı apartta yakayı ele verdi.
İlginç olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık anının kameralara yansıdığı olayda, aparta gelen şahıs önce elindeki çanta ile aparta girdi. Sakin adımlarla üst katlara çıkan şahıs ardından merdiven boşluğundan güvenlik kameralarının görüntülenmesi için kullanılan monitörü sökerek yanında getirdiği çantanın içine koyup yine sakin bir şekilde aparttan ayrıldı. Olaydan sadece 20 dakika sonra ise apartta kalan öğrencilerden birisi hırsızlık şüphelisinin çalıştığı restoranda yemek siparişi verdi. Yemeği ise monitörü çalan şahıs kurye olarak getirdi. Yemeği bırakan şahıs tekrardan aparttan ayrıldı.

Apart sahibi iki şoku birden yaşadı

DENİZLİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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