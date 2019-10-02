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Yücel İldiz’den ‘gol atamıyorlar’ eleştirilerine yanıt İldiz oyuncularına sahip çıktı

İHA

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, oyuncularının çok gol kaçırdığı yönündeki eleştirilere değinerek, "Oyuncu arkadaşlarımız ile görüştüğümüzde, 'hocam iyiyiz, kötü giden bir şey yok, kaçırdıklarımızı atacağız' dediler. Bu anlamda onların üzerine herhangi bir baskı da uygulamıyoruz" dedi.

Yücel İldiz’den ‘gol atamıyorlar’ eleştirilerine yanıt İldiz oyuncularına sahip çıktı

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, oyuncularının çok gol kaçırdığı yönündeki eleştirilere değinerek, “Oyuncu arkadaşlarımız ile görüştüğümüzde, ‘hocam iyiyiz, kötü giden bir şey yok, kaçırdıklarımızı atacağız’ dediler. Bu anlamda onların üzerine herhangi bir baskı da uygulamıyoruz” dedi.
Yeşilsiyahlı ekip zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İldiz, takım olarak her maçta sahaya çıkarak gereğini yapmak için uğraştıklarını söyledi. Son haftalarda kendilerine yöneltilen eleştirileri olgunlukla karşıladıklarını ancak yeni takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını vurgulayan İldiz, “Benim adım Yücel İldiz, takdir edersiniz ki birkaç günlük tecrübem var futbolun içerisinde. Bu nedenle hep söylüyorum, yine söylüyorum ‘her türlü eleştiriye açığız’ tabi ki olacak bunlar ama Denizlispor olarak biz her zaman, her müsabakada gereğini yapacağız ve inşallah da sonuç olarak baktığınızda hem skor olarak hem futbol adına istediğimiz günleri yakalayacağız. Hiç kolay değil yeni takım olmak, her şeyin birden bire olmasını istemek kolay değil, kabul etmek lazım ki. Bunları başarmaya çalışıyoruz, inşallah da başarırız sonunda” diye konuştu.

“Bir tane attığında zaten gerisi gelir”
Gol atamadıkları gerekçesi ile eleştirilerin odağında olan futbolcuları için de konuşan ve oyuncularına sahip çıkan İldiz şunları söyledi:
“Tabii ki Hugo Rodallega ile de görüştüm, bütün oyuncularla da görüşüyorum. Yalnız o kaçırmadı yani savunmamız da vurdu direkten döndü gibi bir sürü şey oldu. Ama tabii ki lider oyuncumuz olduğu için onun kaçırdıkları çok ön plana çıkıyor biliyorsunuz. Bu nedenle bu baskıyı kaldıracak olgunlukta ve tecrübede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımız ile görüştüğümüzde, ‘hocam iyiyiz, kötü giden bir şey yok. Kaçırdıklarımızı atacağız’ dediler. Bu anlamda onların üzerine herhangi bir baskı da uygulamıyoruz yani. Çok negatif bir görüntü herhalde Denizlispor taraftarı, gelen taraftar takımı sahaya çağırıp alkışlamaz veya deplasmanda olsun her tarafta olsun biz tavırlarını biliriz, anlarız. Bu nedenle çok bu konuda baskı uygulamak istemiyorum oyuncularımın üzerinde özellikle Hugo üzerinde. Çok tecrübeli bir adamdır ama özellikle bu mevkide oynayan arkadaşlar biliyorsunuz atamadıkça ister istemez o baskıyı hissediyor ama bir tane attığında zaten gerisi gelir.”

DENİZLİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:09
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