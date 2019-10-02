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Güney Kore'de, Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

DHA

- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Kasım İlkimen (89), Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine 69 yıl sonra 7 bin kilometre mesafedeki savaştığı topraklara, bu kez gezmek için gitti. Başkent Seul'deki Barış Müzesi'ni gezen İlkimen, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında 69 yıl önce başında miğfer, ağzında pipoyla çekilen kendi fotoğrafını görünce şaşkına döndü.

- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Kasım İlkimen (89), Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine 69 yıl sonra 7 bin kilometre mesafedeki savaştığı topraklara, bu kez gezmek için gitti. Başkent Seul'deki Barış Müzesi'ni gezen İlkimen, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında 69 yıl önce başında miğfer, ağzında pipoyla çekilen kendi fotoğrafını görünce şaşkına döndü.
Nikfer Mahallesi'nde çiftçi olan 4 çocuk, 19 torun sahibi Kasım İlkimen, Çanakkale Gelibolu Topçu Taburu'nda er olarak askerliğini yaparken, 1950 yılında, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması üzerine, Birleşmiş Milletler'in üye ülkelerden oluşturduğu barış gücünde yer aldı. Güney Kore'yi savunan Türk askeri birliğinde topçu olarak görev yapan İlkimen, bir çatışma sırasında sol koluna giren mermiyle gazi oldu. Kore'de 16 ay görev yapan İlkimen, daha sonra Türkiye'ye geri döndü. 'Kore Gazisi' unvanı alan Kasım İlkimen, savaştan 69 yıl sonra Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine kendisine refakat eden torunu Emine Dermenci ile birlikte, 1 hafta önce uçağa binerek, 12 saat süren yolculuktan sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'e ulaştı. Havaalanında Kore Gaziler Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan İlkimen, savaştığı topraklara gitmenin hüznünü yaşadı. Türk topçusu olarak görev yaptığı yerleri gezen İlkimen, daha sonra savaş anılarının yer aldığı Barış Müzesi'ne götürüldü.
O YILLARA DÖNDÜ
Barış Müzesi'ni gezen İlkimen'in, sergilenin savaş anıları fotoğrafları arasında gördüğü bir fotoğraf dikkatini çekti. Savaş bölgesinde 1950 yılında çekilen fotoğrafta başında miğfer, ağzında pipo olan askerin kendi olduğunu gören İlkimen, şaşkına döndü. Fotoğrafı görünce 69 yıl öncesine giden Kasım İlkimen, duygusal anlar yaşadı. Müzedeki görevliler de fotoğraftaki kişiyi karşılarında görünce, saygılarını gösterip, hatıra fotoğrafları çektirdi. İlkimen, 1 haftalık Kore gezisinin ardından memleketi Tavas'a döndü.
'FOTOĞRAFI GÖRÜNCE DONAKALDIM'
Fotoğrafını görünce şaşkına döndüğünü belirten Kasım İlkimen, şöyle konuştu:
"Orada Türk şehitliği ve savaştığımız toprakları gezdik. Savaştan sonra çok yer değişmiş. Bizi çok iyi ağırladılar, büyük saygı gösterdiler. Silah arkadaşlarımızla yeniden buluştuk. Barış müzesine gittik. Müzede gezerken, gördüğüm bir fotoğrafta adeta donakaldım. Çünkü sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında, 69 yıl önce çekilen fotoğrafın bana ait olduğunu gördüm. Topçu olarak görev yaparken, savaş bölgesine fotoğraf çekenler geliyordu. Başımda miğfer, ağzımda pipo varken fotoğrafım çekilmiş. Kimin çektiğini ise hatırlamıyorum. Daha çok fotoğraf çekmeye Amerikalılar geliyordu. Müzedekilere fotoğrafın bana ait olduğunu söyleyince, herkes şaşkına döndü. Bana büyük ilgi gösterip, saygı duydular. Fotoğrafımı görünce o yıllara gittim."
Kasım İlkimen'e refakat eden torunu Emine Dermenci ise müzede sergilenen dedesinin fotoğrafını gören Koreliler'in onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiklerini, dedesine büyük saygı gösterdiklerini, müze yetkililerinin duruma çok şaşırdıklarını söyledi.

DENİZLİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:09
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