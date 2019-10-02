Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin 20192020 e\u011fitim\u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131nda lise ve dengi okullar d\u00fczeyinde e\u011fitim g\u00f6ren \u00f6\u011frencilere y\u00f6nelik yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenim yard\u0131m\u0131 m\u00fcracaatlar\u0131 4 Ekim Cuma g\u00fcn\u00fc sona erecek. Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda \u00f6\u011frenim g\u00f6ren \u00f6\u011frencilere y\u00f6nelik s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenim yard\u0131m\u0131 ba\u015fvurular\u0131 4 Ekim 2019\u2019da son buluyor. Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, www.denizli.bel.tr internet sayfas\u0131 \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015ftirilen ba\u015fvurular\u0131n kendilerinden istenilen resmi evraklar\u0131 eksiksiz olarak tamamlayarak a\u015f\u0131r\u0131 yo\u011funlu\u011fa mahal verilmemesi i\u00e7in bir an \u00f6nce teslim edilmesini istedi. \u00d6\u011frenim yard\u0131m\u0131 almaya hak kazanan 3 bin \u00f6\u011frenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak \u00fczere toplamda 3 milyon TL \u00f6\u011frenim yard\u0131m\u0131 yap\u0131lacak. Ba\u015fvurular il\u00e7elerden de yap\u0131labilecek Denizli merkez ve t\u00fcm il\u00e7elerden yap\u0131labilecek ba\u015fvurularda dikkate al\u0131nacak \u015fartlar \u015fu \u015fekilde: \u00d6\u011frencinin T.C vatanda\u015f\u0131 olmas\u0131, lise ve dengi okullarda \u00f6\u011frenim g\u00f6r\u00fcyor olmas\u0131 (A\u00e7\u0131k Lise, \u00d6zel Okul, Kolej ve Temel Liselerde \u00f6\u011frenim g\u00f6ren \u00f6\u011frenciler ba\u015fvuruda bulunamaz) ailesinin belediye m\u00fccavir alan s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunun yan\u0131nda \u00f6\u011frencinin ba\u015fka yerden burs almamas\u0131, ailesinin ekonomik durumunun zay\u0131f olmas\u0131, okulunda ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131, kamu haklar\u0131ndan yasakl\u0131 olmamas\u0131, uyu\u015fturucu ve alkol ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 bulunmamas\u0131, s\u0131n\u0131f tekrar\u0131 yapmam\u0131\u015f olmas\u0131 ve devam etti\u011fi okuldan disiplin cezas\u0131 almam\u0131\u015f olmas\u0131 \u015fartlar\u0131 aranacak.\u201d