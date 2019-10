PAÜ’den dev ‘dijital’ hamle PAÜ eğitimi dijital ortama taşıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bünyesinde hizmete giren Dijital Teknoloji Merkezi ile interaktif salonlarda gerçekleştirilen elektronik ortamda ders anlatımı, çevrimiçi toplantı ve başka bir üniversitede görev yapan tez jüri üyesinin uzaktan katılabildiği tez sunumları ile eğitim, toplantı ve tez sunumlarını dijital platforma taşıyor.

Kısa bir süre önce hizmete giren PAÜ Dijital Teknoloji Merkezi’ni ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, üniversite yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Girgin Atlıhan’ın Genel Matematik dersini de bir süre takip eden Rektör Prof. Dr. Bağ ve beraberindeki heyet daha sonra diğer salonlarda da incelemelerde bulundu.



“Her yıl PAÜ’nün ismini daha üst sıralarda yer almasını sağlamak için çalışıyoruz”

Hizmete giren Dijital Teknoloji Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Bağ şunları, PAÜ’nün

son yıllarda yaptığı çeşitli atılımlarla gerek akademik yayın gerek patent sayıları gibi konuların yanında proje yarışmalarında elde ettiği başarılar, doğa dostu projeler ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça bahsettiren bir kurum haline geldiğini hatırlattı. Rektör Bağ, “Uluslararası kurum ve kuruluşlar ve bilimsel dergilerin yaptığı sıralamalarda PAÜ’nün, Türkiye üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alması da bunun bir göstergesidir. Bu sıralamalar belirlenirken sadece yayın sayıları değil eğitim kalitesi, öğretim kadrosunun kalitesi ve yapılan araştırmaların yüksek derecede etkili dergilerde yayınlanması gibi kriterler göz önüne alınıyor. PAÜ yönetimi olarak her yıl PAÜ’nün ismini daha üst sıralarda yer almasını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmete giren PAÜ Dijital Teknoloji Merkezi eğitim kalitemizi arttırmak ve bilimsel toplantıların, tez savunmalarının dijital ortama taşınarak daha konforlu hale getirmeye yönelik çalışmalarımızdan biridir” diye konuştu.



Çevrimiçi olarak 10 bin kişi derse katılabilecek

Pamukkale Dijital Teknoloji Merkezi bünyesinde isimlerini bölgedeki antik kentlerden alan Laodikya ve Tripolis İnteraktif Salonları yer alıyor. Laodikya İnteraktif Salonunda dijital ortamda ekran, görüntü ve ses paylaşımı ile elektronik olarak ders anlatımlarının yapılıp, kayıtlar arşivlenebilecek. Dünya’nın her yerinden uzak bağlantı ile çevrimiçi ders anlatımı, derse katılım ve çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilip tez sunumları için başka bir üniversiteden katılması gereken jüri üyelerinin uzak bağlantı ile sunuma dahil olabilecek. Derse gelemeyen öğrenciler için çevrimiçi olarak derse katılma imkanı 10 bin kişiye kadar sağlanabildiği Laodikya Salonu’nda ayrıca çevrimiçi olarak işlenen derslerin videoları PAÜ video platformunda paylaşıma açılarak derslere her zaman erişim imkanı sunulmaktadır. Yine aynı şekilde aynı amaçlar doğrultusunda kullanılabilen ancak daha çok tez sunumlarında kullanılmaya uygun şekilde düzenlenmiş olan Tripolis interaktif Salonu da 15 kişilik kapasitesi ile hizmet veriyor.

