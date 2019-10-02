Başkan Memişoğlu:“DENİB ile birlikte Denizli’nin eylül ayında ihracatı azaldı”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB üyelerince yapılan ihracatın eylül ayında yüzde 2,3 azalarak 210 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Memişoğlu, eylül ayında sadece DENİB’in değil Denizli’nin ihracatının ise eylülde yüzde 2,6 azalışla 278 milyon dolar olduğunu ifade etti. Açıklamasında ayrıca ülke ve dünyada gerçekleşen ekonomik gelişmelere de değinen Başkan Memişoğlu, “2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ‘küresel kriz’ den bu yana, küresel büyüme ve dünya mal ticareti açısından en olumlu geçen sene 2017’ydi. Dengeli büyüme 2018’de de devam etti ancak geçen senenin özellikle ikinci yarısından itibaren kendini hissettiren ekonomik yavaşlama emareleri 2019’da daha belirgin hale geldi. Bu yılın ilk altı aylık döneminde, dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 2,6 olarak gerçekleştiğini, dünya mal ticaretinin ise yüzde 2,4 azaldığını görüyoruz. Yaşanan ivme kaybında elbette jeopolitik risklerin, yaptırımların, Brexit belirsizliğinin ve korumacılık önlemlerinin çok büyük etkisi var. Söz konusu etkenlerin yakın gelecekteki durumu dünya ekonomisinin yönünü belirlemede öncü rol oynayacak” dedi.



“Euro bölgesin de imalat sektöründe ciddi daralma yaşanıyor”

Dünyadaki ekonomik parametlere bakıldığı zaman ekonomik yavaşlamanın söz konusu olduğunu ifade eden Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere ek olarak, PMI verilerinin (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) analizinin de önemli ipuçları sunduğunu söyleyebiliriz. PMI endeksinde eşik değer 50 olarak kabul ediliyor ve 50’nin altındaki değerler ekonomik yavaşlamanın olduğunu gösteriyor. Dün açıklanan eylül ayı sonuçlarını incelediğimizde, ülkemizin PMI verisinin 50’ye yükseldiğini ve 17 aydır süren yavaşlama eğiliminin yönünün değiştiğini ifade edebiliriz. 2019’un kalan aylarında da yukarı yönlü trend devam ederse, son çeyrek büyümesinin güçlenebileceğini öngörüyoruz.

İmalat sektöründe ciddi daralma yaşayan euro bölgesinin PMI endeksinin ise 45,7’ye gerileyerek Ekim 2012’den sonraki en düşük seviyede gerçekleştiğini görüyoruz. Benzer şekilde, en önemli ihracat pazarlarımız arasında yer alan Almanya’nın PMI endeksi de 41,7 ile 2009 yılından bu yana en dip seviyeye geldi. PMI verilerindeki gerilemelerin üretimdeki daralma ile yeni sipariş sayısında yaşanan azalmadan kaynaklandığını ve Avrupa ekonomisinde yaşanan gelişmelerin ihracatımızı son derece yakından ilgilendirdiğini söyleyebiliriz.”

DENİZLİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:54

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.