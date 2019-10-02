Bekilli’de ‘kuduz’ alarmı İlçede bir büyükbaş hayvan kuduz olunca mahallenin bir bölümü karantina altına alındı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir büyükbaş hayvanda kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede karantina uygulaması başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bekilli ilçesi Gömce Mahallesi’nde meydana geldi. Şener Ağaç isimli vatandaş besihanesindeki büyükbaş hayvanın saldırgan hareketler sergilemesi üzerine veteriner hekim Sadık Kılıçaslan’ı arayarak yardım istedi. Besihaneye gelen Kılıçaslan, yaptığı ilk incelemede hayvanın kuduz virüsü taşıdığını belirledi. Ardından durum, Bekilli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, gerekli tedbirleri alarak besihane ve evin bulunduğu bölgeyi karantina altına aldı. Çevredeki insanların da sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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