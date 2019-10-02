Çobanların kaldığı çadırda yılan paniği

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Denizli’nin Tavas ilçesinde çobanların kaldığı çadıra giren engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi Almanboğazi mevkiinde meydana geldi. Çobanlar kaldıkları çadırda yılan olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar kullanarak engerek yılanını yakaladı. Ekipler ardından yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

DENİZLİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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