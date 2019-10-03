Buldan’da toplanmayan çöpler, sosyal medyada günün konusu oldu Belediyenin temizlik işleri müdürü, sosyal medyadan vatandaşa cevap vermeye çalıştı

– Denizli’nin Buldan ilçesinde toplanmayan çöpler, sosyal medyada günün konusu oldu. Belediyenin temizlik işleri müdürü ise toplanmayan çöplerin paylaşımının altına, “Çöp aracı boşalttıktan, 20 dakika sonra bu görüntü oluşabilir” yorumu yaptı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde vatandaşlar, köylerinde toplanmayan çöpleri sosyal medya hesabından paylaştı. Türlübey Köyü’nün sayfasında paylaşılan fotoğraf , vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar fotoğrafın altına, “3 günde bir çöp arabasının gelmesine bile razıyız” yorumunda bulundu. Fotoğrafın altına Buldan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cengiz Dağcı ise, “Çöp aracı boşalttıktan, 20 dakika sonra bu görüntü oluşabilir. Fotoğrafları lütfen daha dikkatli inceleyelim. Çöp konteyneri içindeki ve dışındaki malzemeler, evsel atık değil” yorumu yaptı. Bunun üzerine köylüler ise, “Onlar da çöp. Belediye almak zorunda. Çöp arabası uzun zamandır gelmediği için paylaşım yapıyoruz. Her taraf çöp oldu arkadaş” cevabını verdi.

DENİZLİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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