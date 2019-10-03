Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı

DHA

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, salı günü ağaçtan düşerek, ağır yaralanan çiftçi Ali Sönmez (65), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, salı günü ağaçtan düşerek, ağır yaralanan çiftçi Ali Sönmez (65), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.
Çameli'ne bağlı Karabayır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Sönmez, salı günü öğle saatlerinde, bahçesinden üzüm toplamak istedi. Asmanın yüksek yerlerindeki üzümlere ulaşmak için yanındaki meşe ağacına çıkan Sönmez, dengesini kaybedince düştü. Ağır yaralanan Sönmez'i gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, bu sabah yaşamını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali Sönmez'in, bugün, Çameli Karabayır Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.

DENİZLİ

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:53
  • YATSI 20:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam ...
Denizlispor zinciri kırmak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor zinciri kırmak istiyor
Denizlisporlu futbolcu Oğuz Yılmaz: “Bizi kolay yenemeyeceklerini düşünüyorum” “Kontra ataktan gol bulabiliriz” “Biz de iddialıyız”
YEREL HABERLER Denizlisporlu futbolcu Oğuz Yılmaz: “Bizi kolay ...
Buldan’da toplanmayan çöpler, sosyal medyada günün konusu oldu Belediyenin temizlik işleri müdürü, sosyal medyadan vatandaşa cevap vermeye çalıştı
YEREL HABERLER Buldan’da toplanmayan çöpler, sosyal medyada günün ...
Denizli’de 73 noktada ’Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ etkinliği
YEREL HABERLER Denizli’de 73 noktada ’Yaya Güvenliğinin ...
Kore gazisini Seul’daki ‘Barış Müzesi’nde duygulandıran fotoğraf Kore Gazisi savaşta çekilen fotoğrafını Barış Müzesi'nde buldu
YEREL HABERLER Kore gazisini Seul’daki ‘Barış Müzesi’nde ...
Pamukkale'de semt pazarlarında temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Pamukkale'de semt pazarlarında temizlik seferberliği
Denizli’de 73 noktada ’Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ etkinliği
YEREL HABERLER Denizli’de 73 noktada ’Yaya Güvenliğinin ...
2 ayda 30 bin yolcu online yükleme yaptı Online yükleme vatandaşlara büyük kolaylık sağladı
YEREL HABERLER 2 ayda 30 bin yolcu online yükleme yaptı Online ...
Denizli'de de yaya güvenliğine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Denizli'de de yaya güvenliğine dikkat çekildi
Çobanların kaldığı çadırda yılan paniği
YEREL HABERLER Çobanların kaldığı çadırda yılan paniği
Bekilli’de ‘kuduz’ alarmı İlçede bir büyükbaş hayvan kuduz olunca mahallenin bir bölümü karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bekilli’de ‘kuduz’ alarmı İlçede bir büyükbaş hayvan ...
Başkan Memişoğlu:“DENİB ile birlikte Denizli’nin eylül ayında ihracatı azaldı”
YEREL HABERLER Başkan Memişoğlu:“DENİB ile birlikte Denizli’nin ...
Gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı
PAÜ’den dev ‘dijital’ hamle PAÜ eğitimi dijital ortama taşıyor
YEREL HABERLER PAÜ’den dev ‘dijital’ hamle PAÜ eğitimi dijital ...
Güney Kore'de, Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf
YEREL HABERLER Güney Kore'de, Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf
Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 milyon TL’lik öğrenim yardımı yapacak
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 milyon TL’lik öğrenim ...
GEKA, beyaz cennet Pamukkale’nin termal tesislerini Rusya’da tanıtacak Rus gazeteciler GEKA’nın davetlisi olarak inceleme gezisi için Pamukkale’ye geldi 7 Rus gazeteci Pamukkale’de incelemelerde bulunacak
YEREL HABERLER GEKA, beyaz cennet Pamukkale’nin termal tesislerini ...
Yücel İldiz’den ‘gol atamıyorlar’ eleştirilerine yanıt İldiz oyuncularına sahip çıktı
YEREL HABERLER Yücel İldiz’den ‘gol atamıyorlar’ eleştirilerine ...
Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Şanssızlığımızı ...
(Özel) Hırsızlık yaptıktan 20 dakika sonra aynı yere yemek getirince yakalandı Kuryenin monitör hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER (Özel) Hırsızlık yaptıktan 20 dakika sonra aynı yere ...
İldiz: “İki hafta kaçırdıklarımızı bu hafta yapmak istiyoruz” “Hiçbir skor kaygısı olmadan her müsabakaya çıkacağız ve gereğini yapacağız” “Umarım bu hafta başarırız”
YEREL HABERLER İldiz: “İki hafta kaçırdıklarımızı bu hafta yapmak ...
Denizlispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Bulunduğu odayı yakan zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bulunduğu odayı yakan zihinsel engelli kızı itfaiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X