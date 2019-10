Denizli’de kuruldu 3 yılda Avrupa’ya açıldı

Denizli'de 2014 yılında 3 kişiyle kurulan ve daha sonra Avrupa'ya açılan Türk tasarım atölyesi Hoagard aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesiyle de sokak hayvanlarına destek oluyor.



3 kişi olarak çıktıkları yolda büyüyerek 25 kişilik bir ekip haline gelen markanın kurucularından Bedrettin Boz, sattıkları ürünlerin ambalajlarında hiçbir şekilde plastik kullanmadıklarını ve ürün kutularını da sokakta yaşayan kediler ve kuşlar için yuvaya dönüştürülebilir şekilde tasarladıklarını belirtti.



3 yılda Avrupa'ya açıldı

2014 yılında kurulan ve 2017 yılında Avrupa'da ikinci merkezlerini açtıklarını belirten Hoagard markasının kurucularından tasarımcı Bedrettin Boz markanın ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlattı: "2014 yılında Denizli'de 3 kişilik bir ekip ile kurulduk ve şu anda 75 bin müşterisi olan, tüm dünyadan siparişler alan bir marka olduk. 2017 yılında Almanya'nın Solingen kentinde ikinci bir merkez açtık. Şu anda 25 kişilik bir ekiple dünyanın her yerine ihracat yapan ve üretim bandı düşünüldüğünde 100'lerce kişiye istihdam sağlayan bir marka haline dönüştük. Bir Türk markası olarak pazarda olmayan Metal Wall Art kategorisini oluşturduk.



Tasarımlarımızda minimalist yaklaşımları benimsiyoruz. Aslında yaptığımız şey ırmak kenarındaki bir kayayı süsleyip, onu bir sanat eserine dönüştürmeye benziyor. Basmakalıp bir metali, dikkatleri üstüne toplayabilen bir ürün haline getirmek. Ama her zaman ilk hedefimiz, tanıdık malzemeleri farklı fikirlerle bir araya getirip ortaya eşsiz bir tasarım koymaktır. Bu nedenledir ki bu zamana kadar kanıtladığımız ve aslında en önemli olduğunu bildiğimiz şey malzemeden çok, ürünün ardındaki fikir anlayışıdır".



Boz, ayrıca marka olarak Facebook ve DHL gibi şirketlerin panellerinde de konuşmacı olarak yer aldıklarını ve kendi markalarının başarı öyküsünü anlattıklarını belirterek şunları söyledi: "Logomuzdaki Kutup yıldızı, yenilikçi ve lider özelliklerini, bizlere yolculuğumuz boyunca etmiş olduğu rehberliği sembolize etmektedir. Daima parlamaya ve sektördeki diğer markalara da ışığıyla önderlik edeceğine gönülden inanıyoruz".



Her ürün ambalajı kedi ve kuşlara yuva oluyor

Marka olarak sosyal sorumluluk projesine de imza atan Hoagard, ürünlerinin ambalajlarını da kedi ve kuşlar için yuvaya dönüştürülebilir şekilde tasarladı.

Hoagard’ın kurucu ortaklarından Çağrı Ayten tasarımlarının doğa ile uyumlu, çevreye duyarlı olması için özen gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz çevre dostu bir firmayız ve plastik ambalaj kullanmıyoruz. Akıllı ve düşünceli tasarımlara önem veriyoruz. Bu yüzden Hoagard'ın 50x70 cm tasarımlarının kutuları kuşlara yuva, 70x100 cm büyüklüğündeki kutuları ise evsiz kedilere ev oluyor. Müşterilerimiz bizden aldıkları ürünlerin kutularını çöpe atmak yerine üzerinde işaretli yerlerden keserek, parçaları da kolayca birleştirerek sokakta yaşayan hayvanlara yuva yapabilir ve onlara korunaklı bir alan oluşturabilir. Böylece sokakta yaşayan canlar için de bir şeyler yapmış olduk. Kedi ve kuşlara birer yuva verilmesini sağlamak bizi çok mutlu ediyor".

