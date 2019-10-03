Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, DenizliSarayköy yolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İbrahim Yüce yönetimindeki 20 VF 652 plakalı kamyonet, Ali Duran'ın kullandığı 20 PR 032 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Emrah Yüce ve kamyondaki Rıdvan Duran araçlarda sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlarından çıkarılan 4 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Emrah Yüce ve Rıdvan Duran'ın sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.



DENİZLİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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