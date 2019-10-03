Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akpınar Mahallesi'nde boş sulama havuzuna düşen bir kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurtarma çalışmasına katılan Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü ekipleri, iğneyle vahşi hayvanı sakinleştirdi. Yaklaşık 2, 5 metre derinliğindeki havuzda mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerinin kullandığı yakalama aparatıyla yukarı çıkarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kurt, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.



DENİZLİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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