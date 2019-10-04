İstanbul depremi sonrası binalarla ilgili ortaya çıkan önemli ayrıntı İstanbul depreminin ardından 40 binden fazla kişi binaların dayanıklılığının kontrol edilmesini istedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığı Zemin Etüt Şube Müdürü Hüseyin Alan: “40 binin üzerinde yurttaşımız kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdu”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığı Zemin Etüt Şube Müdürü Hüseyin Alan, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından 40 binin üzerinde vatandaşın kendi binalarının da inceleme ve yeterlilik testi istediğini kaydederek, bunun toplumun depreme karşı kaygı ve korku içerisinde olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığı Zemin Etüt Şube Müdürü Hüseyin Alan, Denizli Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilen Mühendislik Jeolojisi Derneğinin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu’na (MÜHJEO 2019) katıldı.

DENİZLİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:51

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.