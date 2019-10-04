Kamyonda 456 litre etil alkol yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonda 456 litre etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi girişinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda aramam yapan ekipler bidonlar içerisinde kaçak içki üretiminde kullanılan 456 litre etil alkol ele geçirdi. Olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:51

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.