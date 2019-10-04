Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsa Bayram Telden, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gazinin ailesinin ise resmi tören istememesi üzerine askeri erken temsiliyet düzeyinde törene katıldı.

Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hastanede tedavi gören 67 yaşındaki gazi Telden, dün hayatını kaybetti. Telden için Pamukkale ilçesi Asri Mezarlık Cami Cami’nde tören düzenlendi. Törene Denizli Garnizon Komutanlığı’nda görevli Albay Cengiz Güven ile subaylar da katıldı. Gazi Telden Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Telden’in ailesinin isteği üzerine askeri tören gerçekleştirilmediği belirtildi.

DENİZLİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:51

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.