Pamukkale Belediyesi personeline iletişim semineri

Denizli Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği ile ortaklaşa “Etkili İletişim Teknikleri ve Kurumsal Temsil Eğitimi” düzenledi.

Pamukkale Belediyesi, önemli bir eğitime imza attı. Üyesi bulunduğu Akdeniz Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenlenen “Etkili İletişim Teknikleri ve Kurumsal Temsil Eğitimi” Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. İl genelindeki belediyelerden de katılımın olduğu seminerde Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, protokol kuralları ile temsil konularında detaylı bilgiler verdi. Seminere, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşler, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Pamukkale Belediyesi personeli ile Denizli’de bulunan belediye çalışanları da katıldı.

Seminer açılışında konuşan İşler, iletişimin kurumlardaki önemini vurguladı. Bir gülüş ile kalbe dokunmanın önemine dikkat çeken İşler, “Etkili iletişim ve kişisel gelişim biz insanların Dünya’ya ilk gelişinden itibaren başlıyor. Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen büyük olur. Kurumlarda ilk duruş, karşılama, tavır ve hareketler bizim davranış biçimimizi ifade eder. Bu sizin başarınızdır, ardından da kurumun başarısıdır. Bir kişinin gelişinden gidişine kadar kim olursa olsun bir gülüş ile kalbe dokunuş çok önemlidir” dedi.



“Her şey sevmekle başlar”

Eğitim seminerinde personele hitap eden Başkan Örki, vatandaşa her zaman güler yüzlü olunması tavsiyesinde bulundu. “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” sözünün düstur edinilmesi gerektiğini belirten Başkan Örki, “Her şey sevmekle başlar. Öncelikle yaptığımız işi, bulunduğumuz kurumu seveceğiz ve gelen insanlara, belediyemizden hizmet bekleyen, devletten bir netice bekleyen insanlarımızı olabildiğince güler yüzümüzle, tatlı dilimizle ve sevgimizle karşılayacağız ve kucaklayacağız. Bütün personellerimizden özellikle istirham ediyorum buraya öfkeyle dolu gelen vatandaşımız dahi olsa, ağzında belki günlük hayatımızda karşılaşmadığımız kötü kelimeler dahi kullanıyor olsa biz olabildiğince güler yüzümüzle onu yumuşatmaya çalışmalıyız. Her şeyden önemlisi, kendimize edinmemiz gereken bir düstur var. O da yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Bu felsefeyi gönlümüze nakşettiğimizde ve onu iş hayatımıza da uyguladığımızda emin olun yaptığımız işten çok daha fazla keyif alacağız ve almış olduğumuz bu keyif toplumun her noktasına ulaşacak” diye konuştu. Etkinlik bitiminde Pamukkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından katılımcılara eğitim, seminer değerlendirme anketi yapıldı.

