Denizli’de 2 gün boyunca dağda mahsur kalan keçi, kayalıkların arasından, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesinde dağlık alanda kaybolan keçi için arama çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2 gün boyunca Doğanköy Mahallesi’nde kayaklıkların arasında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmasının sonunda kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
DENİZLİ
05 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:35
- GÜNEŞ 06:55
- ÖĞLE 12:57
- İKİNDİ 16:14
- AKŞAM 18:50
- YATSI 20:04