Kadın meclisi sokak hayvanlarını ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti.

Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri ve öğrenciler ziyarete katıldı. Program kapsamında çocuklara, hayvanların beslenmesi, bakımı, onlara nasıl davranılacağı veteriner hekimler tarafından anlatıldı. Tesisteki ilk kabul, kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli Horoz Evlerini inceleyen öğrenciler, burada misafir edilen kedi ve köpekleri sevme imkanı buldu.

“Etkinliğimiz belirli aralıklarla devam edecek”

Merkezi çocuklarla birlikte ziyaret etmeye devam edeceklerini belirten Özen, "Çocukların gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamak için böyle bir etkinlik organize ettik” dedi.

DENİZLİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:50

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.