Kızılcabölükspor-Serik Belediyespor: 2-1

Bugün ne oldu?

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- STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ömer Turgay Demirdak (xx), Uğur Başdaş (xx), Ercan Akdeniz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) Hamdi (xx), Eray (x), İlyas (x), Selçuk (xx), Ali (xxx) (Dk. 70 Serkan xx), Murat (x) (Dk. 15 Hasan Emiroğlu xx), Taygun (xx), Abdullah (xx), Ertuğrul (xxx), Ethem (xx) (Dk. 80 Ümit)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (x) Taner (x) (Dk. 66 Sefa x), Abdurrahman (x) (Dk. 48 Cenk x), Burçin (x), Erdi (xx), Sinan (xx), Ahmet (xx), Doğancan (x) (Dk. 77 Mehmet x), Atakan (xx), Alican (x), Güven (xx)

GOLLER: Dk. 29 Ertuğrul, Dk. 37 Ali (Kızılcabölükspor), Dk. 90 Güven (Serik Bld)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 9 Eray, Dk. 68 İlyas (Kızılcabölük), Dk. 9 Alican (Serik Bld)

SARI KARTLAR: Eray, Ali, Ethem, Selçuk, Bahadır, Abdullah (Kızılcabölük), Atakan, Abdurrahman, Orkun (Serik Bld)TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, evinde zirve mücadelesi veren Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet özlemini dindirdi. Ev sahibi ekibin gollerini 29. dakikada Ertuğrul, 37. dakikada Ali atarken, konuk takımın tek golü 90. dakikada Alican'dan geldi.

Maçı 9 kişi tamamlayan Denizli temsilcisinde 9. dakikada Eray, 68. dakikada ise İlyas kırmızı kart gördü. Antalya takımında ise 9. dakikada Alican kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 8 puana ulaşıp 9. sıraya yükseldi. Serik Belediyespor ise 13 puanda kalıp liderlikten 3. sıraya geriledi.



DENİZLİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:50

YATSI 20:04

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