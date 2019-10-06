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Denizlispor'da İldiz görüşme odasına

DHA

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'in geleceği tartıyılmaya başlandı. Alınan ağır yenilgi sonrasında yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medya üzerinden İldiz'e sert eleştiriler yöneltirken, yönetimin deneyimli teknik adamla milli arada toplantı yapacağı kaydedildi. 
Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Yücel İldiz konusunda önemli açıklamarda bulunarak ayrılık sinyalleri verdi. Şu an Yücel İldiz´in görevinin başında olduğunu ancak ilerleyen günlerde durumun değişebileceğini belirten Fırat, "Henüz Denizli´ye dönüp durum değerlendirmesi yapmadık. Elbette ki gereken toplantıları yapacağız. Hocamızla bir araya geldiğimizde bu konuyu masaya yatırıp konuşacağız, o zaman her şey netlik kazanacak" diye konuştu.

DENİZLİ

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:48
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