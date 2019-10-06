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6 ayda 80 kilo verdi, akrabaları bile tanımıyor 180 kiloluk halinden eser kalmayan İbrahim ...

İHA

Denizli'de hiper obezite sebebiyle 180 kilo olan İbrahim Balın, tüp mide ameliyatı ile 6 ayda 80 kilo vererek tanınmaz hale geldi. Akrabalarının bile yolda görünce tanımadığını Balın, "Fırtına gibiyim" dedi.

6 ayda 80 kilo verdi, akrabaları bile tanımıyor 180 kiloluk halinden eser kalmayan İbrahim Balın: “Akrabalarım görünce tanımıyor “Fırtına gibiyim”

Denizli’de hiper obezite sebebiyle 180 kilo olan İbrahim Balın, tüp mide ameliyatı ile 6 ayda 80 kilo vererek tanınmaz hale geldi. Akrabalarının bile yolda görünce tanımadığını Balın, “Fırtına gibiyim” dedi.
Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan İbrahim Balın, 180 kilograma varan aşırı kiloları nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşamaya başlayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Balın, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu geldiği Özel Tekden Hastanesi Acil Servisi’nde tedavisinin ardından kilolarından kurtulmak için aynı hastanede tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat sonrası Balın, 6 ayda yaklaşık 80 kilo vererek 100 kilograma düşmeyi başardı. Balın şimdi eski kıyafetlerini giyip gülümseyerek fotoğraflar çektiriyor. Ameliyatı Op. Dr. Aydın Keskin öncülüğündeki ekip gerçekleştirdi. Balın’ın kendilerine başvurduğunda yaptıkları tetkiklerde ‘hiper obezite’ teşhisini koyduklarını ifade eden Keskin, Balın’da yaptıkları tetkiklerde ameliyata engel her hangi bir sıkıntı görmedikleri için cerrahi müdahale gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Balın, “Hastamızın defalarca her yöntemi deneyip kilo verememe gibi problemi vardı. Ciddi kilo alma problemi vardı. 180 kiloya ulaşmış aşırı kilolu hiper obezite dediğimiz, süper obezite dediğimiz durum vardı. Çeşitli yöntemler denemişti tabi diyetler, ilaçlar artık ciddi sağlık problemleri de yaşamaya başlamıştı. Geldiğinde değerlendirdik ve hastalarımızı başvuru sonrası detaylı bir fizik muayene dediğimiz muayeneden geçiriyoruz. Check Up’tan geçiyoruz eğer engel bir hali yoksa ki, Balın’da da ameliyata engel bir durum saptamadık. Ameliyata aldık. Bu ameliyat rutinde yaptığımız bir ameliyat kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı yapıyoruz. Ağırlıklı olarak midenin yaklaşık yüzde 8590 kısmını çıkartıyoruz. Geriye küçük bir mide kalıyor. Tabi bu çıkarttığımız mide kısmından dolayı, küçük bir mide kaldığı için, hasta erken doyuyor aşırı iştahları olmuyor, dolayısıyla hastanın alacağı kalori miktarı azaldığı için ciddi bir şekilde sağlıklı bir şekilde kilo kaybımız devam ediyor” dedi.

"İlk geldiğinde 180 kilo civarıydı”
Ameliyatın yaklaşık 1 saat sürdüğünü dile getiren Dr. Keskin, ameliyat sonrası ise 3 gün boyunca hastaların takibini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ameliyat sonrası Balın’ın 80 kilo verdiğine işaret eden Dr. Keskin, “Yaklaşık 1 saat kadar süren bir ameliyat yapıyoruz. Hastamızı ameliyat sonrası 3 gün hastanede takip ediyoruz. Takipten sonrası evine gönderiyoruz. Ertesi günü sıvıyla başlamak üzere beslenmeye başlıyoruz. Düzenli bir şekilde kilo vermeye başlıyor. Kilo verdikçe de beraberindeki sağlık problemleri de ortadan kayboluyor. Balın zaten yaklaşık 80 kilo vermiş oldu. Bugün itibari ile daha önce ciddi sağlık problemleri vardı şu anda gayet rahat hayatından memnun. İlk geldiğinde 180 kilo civarıydı yaklaşık bugünkü kilomuz 107 kiloya inmiş oldu” diye konuştu.

“Kafamdaki soru işaretlerini yok edince ameliyat olmaya karar verdim”
6 ayda 80 kilo vererek büyük bir başarıya imza atan Balın tüp mide ameliyatı olmaya ise geçirdiği bir rahatsızlık sonucu geldiği Özel Tekden Hastanesi Acil Servisi’nde karar verdiğini ifade etti. Kilolarından dolayı ciddi sağlık problemleri yaşadığını dile getiren Balın ameliyat sürecini şöyle anlattı:
“45 yıl boyunca şeker olsun, uyku apnesi olsun zorluklarla çok uğraştım. Bu zorlukları aşmak için tabi çeşitli doktorlardan yardım aldım. Ama son zamanlarda sıkıntılar iyice arttı. Artınca artık belirli bir seviyeden sonra yükseliyor. Şeker, uyku apnesi, kolesterol, tansiyon artık sayabileceğim ne varsa hepsi üst üste geldi. En son şok gibi bir şey geçirdim Tekden Hastanesinin acil servisine geldim. Acil serviste yatarken, Dr. Aydın Keskin hocamızı daha önceden tavsiye edenler olmuştu. Aydın hocamızı gördüm ve hemen aynı sabah tedavim bittiği gibi aydın hocamızın yanına çıktım. Kafamda soru işaretleri vardı, halk arasında kulaktan doğma ‘insan ölebilir yok işte kötü oluyor, yaşamazsın’ şeklinde. Aydın hocamız kafamda ki bütün soru işaretlerini yok etti. Yok edince ben ameliyat olmaya karar verdim ve aynı gün içinde ertesi gün ameliyatımızı gerçekleştirdik.”

“6 aydan sonrada 80 kiloya yakın bir kilo verdik”
Ameliyat olduktan sonra sadece 3 gün hastanede kaldığını ve sonrasındaki 6 aylık süreçte 80 kilo vermeyi başardığını aktaran Balın, “Ameliyat gerçekleştirdikten sonra Tekden Hastanesinde kontrol altında kaldık. Çünkü mecburuz kontrol altında kalmaya uyku apnesi, kolesterol, şeker bunların düzelip düzelmediği ilgi ve intizamla gerçekten yerine geldiğini ve nasıl besleneceğimi, nasıl su içeceğimi Aydın hocamız bizzat gelip kendisi gösterdi. 3 günün ardından taburcu olduktan sonra eve gönderdi. Evde de aynı şekilde devam ettik. Bundan sonraki süreçlerin hepsini diyetisyenimiz Meryem güç sürekli takip etti. Bu süreç zarfı içerisinde de 6 ayı doldurduk. 6 aydan sonrada 80 kiloya yakın bir kilo verdik. 180 kilodan 100 kiloya inmek de tabi ki bunda hocalarımın payı var. Onlara teşekkür ederim” dedi.

“Akrabalarımın hepsi şaşırıyor, beni tanıyamıyor”
Kilo verdikten sonra akrabalarının dahi kendisini tanımakta güçlük çektiğini ve eski zorlayıcı hayatından kurtulduğunu belirten Balın, verdiği kilolar ile sağlıklı ve mutlu bir hayata kavutluğunu ifade etti. Balın, “Zoraki yaşıyordum artık şu anda fırtına gibiyim kimse tutamaz. O yönden hiçbir eksiğim yok eski yapamadığım hiçbir şeyi şu an rahatlıkla çok rahat yapıyorum her şeyi. Tabii ki, akrabalarımın hepsi şaşırdı. Hiç biri tanıyamadı, yolda görse tanıyamıyor çoğu hepsi de böyle değişik bir gözle bakıyor, ‘İbrahim sen bu musun, böyle miydin, nasıl oldu?’ diye hep bana soruyorlar. Tabii ki ben de anlatıyorum güzellikle. Hepsine de elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum, yani iyi olmadığını, daha ilerisinin kötü olduğunu, bunları kendilerine bizzat anlatıyorum. Obezite cerrahisi ile ilgili Dr. Aydın Keskin’i ve Özel Denizli Tekden Hastanesini tavsiye ederim. Gönül rahatlığı ile tavsiye ederim. Çünkü hiçbir sıkıntım olmadı” diye konuştu.

“Eskisi kadar hiçbir zaman yemek yiyemedi, yiyemez”
Ameliyat sonrası Balın’ın 6 ay boyunca takibini gerçekleştiren ve 80 kilo vermesinde büyük pay sahibi olan Özel Tekden Hastanesinde görevli Diyetisyen Meryem Güç ise şunları söyledi:
“Obazite cerrahisi geçiren her hasta ameliyat sonrası mutlaka diyetisyen kontrolüne girmek zorunda, çünkü bu hastaların ameliyat sonrası beslenme alışkanlıklarının kökten değiştirmesi gerekiyor ve bunu sürdürebilir bir şekilde yaşam şekli haline döndürmesi gerekiyor. Balın 6 aydır kontrolüm altında. Her hafta görüştük. Taburcu olduğundan itibaren. Biraz beslenmesi hakkında bilgi vereyim. Birinci hafta itibari ile sıvı beslendik. Çünkü mideleri boydan boya dikiş hattı olduğu için bir bebek midesi gibi düşünüyoruz ve yavaş yavaş açıyoruz. İkinci hafta itibari ile biraz daha koyu kıvamlı sıvılarla besledik. Üçüncü hafta bebek maması kıvamında pürelere geçiş yaptık. 4 ve 5. haftadan sonra artık normal beslenmeye geçiş yaptık ve her şeyi yiyip içer duruma geldi. Tabi eskisi kadar hiçbir zaman yemek yiyemedi, yiyemez çünkü midesinin yaklaşık yüzde 80’ni çıkartıldığı için ciddi anlamda bir volüm kısıtlamasına gidiliyor. Aslında ameliyatın etkinliği de bu şekilde. 6 ayda ortalama seksen kilo verdik. Hala vermeye devam ediyoruz. Ameliyatın etkenliği ortalama 12 ile 18 ay kadar sürmekte. Hedeflediğimiz kilo seksen beş kilo. Ulaşacağımıza eminim. Sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz.”

DENİZLİ

06 Ekim 2019 Pazar

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