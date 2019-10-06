Bıçaklanarak kanlar içinde kaldı cep telefonuyla olayı arkadaşına anlattı Kanlar içinde kalmasına aldırmadan basın mensuplarına saldırdı 30 kişilik iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Denizli’de gençler arasında ‘yan baktın’ kavgası

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Denizli’de yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında çıkan ‘yan baktın’ kavgasında 1 kişi vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayda, bıçaklanarak ambulans bekleyen şahıs kanlar içinde kalmasına rağmen olayı cep telefonu ile arkadaşına anlatırken, ambulansa bindirildiği esnada ise basın mensuplarına saldırdı.

DENİZLİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:48

YATSI 20:03

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