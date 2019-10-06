Denizlispor’un 3 puan hasreti sürüyor Lige hızlı başlayan horoz son 5 haftadır galibiyet yüzü görmedi

20192020 sezonuna hızlı başlayan Denizlispor, ligin 7 haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında aldığı 51 lik mağlubiyetin ardından 3 puan hasretini 5. haftaya taşıdı.

Yeni Malatya deplasmanına büyük ümitlerle giden Horoz sahadan 51'lik skorla mağlup ayrılarak 3 puan hasretini dindiremedi. Yeşilsiyahlı ekip ligin 1 ve 2. haftalarında Galatasaray ile Antalyaspor’u 20’lık skorlara geçerek lige hızlı başlamasına rağmen devamını getiremedi. Göztepe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 00 berabere kalan Denizlispor sonrasında kendi evinde oynadığı 4. hafta maçında ise Konyaspor’a 10’lık skor ile boyun eğdi. Ardından Kayseri deplasmanına giden yeşilbeyazlı ekip burada da rakibi ile 11 berabere kaldı. Yine kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Horoz rakibine attığı tek gole cevap veremeyince sahadan yenik ayrıldı. Umutlarını Malatya deplasmanına taşıyan Denizlispor sahadan 51’lik gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Üst üste kurtardığı penaltılar ile adından bir süredir bahsettiren Denizlispor’un başarılı file bekçisi Stachowiak ise kalesinde son Malatya maçında 5 gol birden gördü.

Yeşilsiyahlı ekip milli takımlar arasından sonra oynadığı karşılaşmalardaki 3 puan hasretini aldığı Malatyaspor yenilgisi ile 5. haftaya taşımış oldu.

DENİZLİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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