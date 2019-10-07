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DENİB’in 'Makine URGE' projesi eğitim faaliyeti ile devam ediyor Başkan Memişoğlu: "Denizli makine ...

İHA

Ticaret Bakanlığının destekleri ile Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Denizli Makine ve Aksamları Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, proje katılımcısı firmalara yönelik "İhracat Yol Haritası" eğitimi düzenlendi.

DENİB’in 'Makine URGE' projesi eğitim faaliyeti ile devam ediyor Başkan Memişoğlu: "Denizli makine ve aksamları sektöründe büyük bir potansiyele sahip"

Ticaret Bakanlığının destekleri ile Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Denizli Makine ve Aksamları Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, proje katılımcısı firmalara yönelik "İhracat Yol Haritası” eğitimi düzenlendi.
Gerçekleştirilen eğitimde, ihracat sürecinde planlanması gereken konular, ihracat kapasitesinin artırılması, hedef pazarların tespiti ve müşteri bulma yöntemleri gibi konular üzerinde duruldu.
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, makine ve aksamları sektörünün oluşturduğu yüksek katma değerin önemini vurgulayarak, sektörün teknolojik bilgi birikimini artırması, nitelikli iş gücüne istihdam sağlaması ve imalat sanayinin hemen hemen tüm sektörlerine girdi sağlaması açısından imalat sanayinin itici gücü olduğunu belirtti. Denizli makine ve aksamları sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu, sektörün ihracatının güçlü bir şekilde ve çift haneli büyüdüğünü söyleyen Memişoğlu, Denizli Makine ve Aksamları Sektörü URGE Projesinin sektöre ivme kazandırmasını hedeflediklerini ifade etti.
Denizli Makine ve Aksamları Sektörü URGE Projesinin, yeni eğitimler ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile devam etmesi planlanıyor.

DENİZLİ

07 Ekim 2019 Pazartesi

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