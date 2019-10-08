Denizli Hackerspace ortak çalışma alanı yeniden hizmete açıldı

Pamukkale Teknokent bünyesinde teknolojinin çeşitli alanlarına ilgi duyan amatörlerin ve öğrencilerin beraber çalışabilmelerine, sosyalleşebilmelerine, beraber fikir ve ürün geliştirmelerine olanak sağlamayı hedefleyen ve kar amacı gütmeyen, ortak çalışma alanı Denizli Hackerspace, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın katılımıyla yeniden hizmete açıldı.

Açılışa Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr Erdinç Duru, Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. çalışanları, Teknokent’te faaliyet gösteren firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, ortak çalışma alanı ve yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi verdi.

‘Denizli HACKERSPACE’ ortak çalışma alanının yeniden hizmete açılmasıyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Tüm teknokentlerde olduğu gibi ortak çalışma alanları, ilgi alanları doğrultusunda öğrencilerin fikir üretmeleri, ürettikleri fikirleri de teknokent firmaları ile ortak çalışmalar sonucu ürüne dönüştürmelerine imkan tanıyan mekanlardır” dedi.



“Elde edilen ürünler milli ekonomimize katkı sağlayacak”

Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Teknokent yönetimi olarak öğrencilere sadece mezun olduktan sonra değil, henüz öğrenciyken üretime katkı sunmaya başlamalarına önem verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu çalışma alanları da öğrencilerimizin derslerde aldığı bilgileri akıllarındaki projelerle birlikte nihai bir ürüne dönüştürebilmelerine fırsat tanırken aynı zamanda elde edilen ürünlerin milli ekonomimize katkı sağlayacak olması önemli unsurlardan biridir. Pamukkale Teknokent bünyesindeki ‘Denizli HACKERSPACE’ ortak çalışma alanının öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve Pamukkale Teknokent’te faaliyet gösteren tüm firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Açılış programının sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Denizli HACKERSPACE” Ortak Çalışma Alanının yenilenmesinde katkı sunan firma temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti. Rektör Bağ belge takdiminin ardından firma temsilcilileri ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

DENİZLİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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