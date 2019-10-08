Denizlili sporcular Mersin’den madalyalar ile döndü

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Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası’nda Denizlili sporcular madalyalarla döndü.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 16 Ekim 2019 tarihlerinde Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlendi. Yarışma boyunca başarılı bir grafik çizen Denizli ekibi turnuvadan madalyalarla ayrıldı.

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü adına yarışan Fatma Demirhan, genç bayanlarda 29 sporcu arasından sıyrılarak Türkiye 3.’sü olmayı başardı.

Minik erkeklerde de iyi neticeler alan Denizli ekibi takım halinde 3.’lük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

DENİZLİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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