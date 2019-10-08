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Pamukkale Belediyespor 8 branşta aktif olacak

İHA

Denizli Pamukkale Belediye Spor Kulübü, 20192020 sezonunda 8 branşta aktif olacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, amaçlarının ilçe genelinde yaşayan gençlerin spor yapmasına destek sağlamak olduğunu söyledi.

Pamukkale Belediyespor 8 branşta aktif olacak

Denizli Pamukkale Belediye Spor Kulübü, 20192020 sezonunda 8 branşta aktif olacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, amaçlarının ilçe genelinde yaşayan gençlerin spor yapmasına destek sağlamak olduğunu söyledi.
Pamukkale Belediyesi, ilçenin adını her platformda duyurmaya devam ediyor. Belediye çatısı alında kurulan Pamukkale Belediye Spor Kulübü, 20192020 sezonu öncesi aktif olunan branş sayısını artırdı. 2015 yılında kurulan kulüp, tekerlekli sandalye basketbol, masa tenisi ve okçuluk branşında aktifken, yeni sezonda 5 yeni branşta daha faaliyetlere katılacak. 20192020 sezonunda Pamukkale Belediyespor, basketbol, voleybol, karate, kick boks ve güreş branşlarında müsabakalara katılacak. Pamukkale Belediyespor Kulübü, tekerlekli sandalye basketbol takımı bu sezon 3 . Lig’de yer alırken, voleybolda da bölgesel ligde boy gösterecek. Basketbol, karate, masa tenisi, okçuluk, güreş ve kick boksta ise il bazındaki müsabakalarda Pamukkale Belediyesporlu oyuncular mücadele edecek.
Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki ise ilçe genelinde genç nüfusun yoğun olduğunun altını çizerek, “Biz mutlu insanların yaşadığı bir ilçe olmak için her konuda çalışmalar yapıyoruz. Spor da bu çalışmalardan en önemlisi. Pamukkale Belediyespor olarak gençlerin ilgi duydukları alanlardaki branşlarda aktif olarak spor yapması için branş sayımızı şimdilik 8’e çıkardık. Bu branşlardaki yetenekli sporculara kapımız açık. Sadece üste değil altyapıya da önem veriyoruz. Spor kültürü ile çocuklarımızı ne kadar erken tanıştırırsak o kadar iyi. Bu düşünceyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın katılabilecekleri spor okulları açacağız. Nihai hedefimiz ise spor ile sağlıklı yaşamaya alışmış mutlu insanların bulunduğu Pamukkkale ilçesini oluşturmak” diye konuştu.

DENİZLİ

08 Ekim 2019 Salı

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