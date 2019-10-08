Pamukkale'de otomobilin üzerine kavak ağacı devrildi

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 10 metre boyundaki kavak ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Topraklık Mahallesi 583 Sokak'taki kavak ağacı, saat 12.30 sıralarında Ercan Kayabaş'a ait park halindeki 20 AAE 666 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevre sakinleri durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla ağacı kaldırırken, otomobilinde maddi hasar meydana gelen Ercan Kayabaş, "Aracımı park edip sokaktan ayrılmıştım. Üzerine ağaç devrildiğini öğrendim. Ben otomobilimin içindeyken de devrilebilirdi. Daha kötü bir durum da yaşanabilirdi. Aracımın ön kısmında maddi hasar oluştu. Can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici" diye konuştu.

10 metre uzunluğundaki ağacın, üstteki 5 metrelik kısmının çürümesi sonucu kırıldığı bildirildi. FOTOĞRAF



DENİZLİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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