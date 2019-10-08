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Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi

İHA

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde durdurulan bir otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde durdurulan bir otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Serinhisar’da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şahsın otomobilini durdurarak arama yaptı. Aramalarda araç içerisinde 800 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ

08 Ekim 2019 Salı

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