Denizli’nin Serinhisar ilçesinde durdurulan bir otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Serinhisar’da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şahsın otomobilini durdurarak arama yaptı. Aramalarda araç içerisinde 800 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DENİZLİ
08 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:38
- GÜNEŞ 06:58
- ÖĞLE 12:56
- İKİNDİ 16:11
- AKŞAM 18:45
- YATSI 20:00