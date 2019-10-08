Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

- DENİZLİ Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, bu yıl çerezlik ayçiçeği üretiminde 16 bin ton rekolte elde edildiğini ve 150 milyon TL gelir sağlanmasının beklendiğini söyledi.

Çivril, Tavas, Baklan ilçelerinde üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde, hasat dönemi sona erdi. Kentte 70 bin dekar alanda üretimi yapılan ayçiçekleri, tarlalardan toplandıktan sonra kurumaya bırakıldı. Tavas'ta tarım arazilerini inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, kent ikliminin çerezlik ayçiçeği üretimi için oldukça elverişli olduğunu söyledi. Denizli'de üretilen ay çekirdeklerinin irilik, kalite ve lezzet bakımından yüksek seviyede olduğunu kaydeden Erkaya, kentin beyaz ay çekirdeği üretiminde önemli tedarikçi durumunda olduğunu dile getirdi. Bu yıl 70 bin dekar alanda 16 bin ton rekolte gerçekleştiğini söyleyen Erkaya, "Fiyatlar kalite değerlerine göre, kilogramda 8 ile 10 TL arasında alıcı buluyor. İlimiz tarım ekonomisine, 150 milyon TL civarında katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuruyemiş sektörümüzün bu ürünü işleyip, iç piyasaya satması ve ihraç etmesiyle rakamlar daha da yükselecektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda Baklan ve Tavas ovalarımızda ekim nöbeti uygulamaları ile çerezlik ayçiçeği üretiminde verim, kalite ve rekolte anlamında devamlılığı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.



DENİZLİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:45

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.