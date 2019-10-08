Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı Taklalar atıp şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

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Denizli’de kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza DenizliAntalya karayolu Acıpayam ilçesi girişinde meydana geldi. Serkan Kaya idaresindeki 64 FR 302 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ters dönerek durabilen araç içerisinde sürücü Kaya ve Musa Kaya sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar ardından olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DENİZLİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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