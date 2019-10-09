Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

DHA

DENİZLİ'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 8.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde depremi yaşadığını hatırlatarak, bu sarsıntıyla biraz tedirgin olduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde köylerde bazı binalar hasar görmüştü.   

DENİZLİ

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 19:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Denizli’de 3.8 büyüklüğünde deprem
İcradan satılık koyun, keçi ve kuzu Amca tarafından haczettirilen 60 küçükbaş hayvan, 49 bin 990 TL muhammen bedelle icradan satılacak
YEREL HABERLER İcradan satılık koyun, keçi ve kuzu Amca tarafından ...
19 ilçe müftüsü yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER 19 ilçe müftüsü yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu
Rehberlik öğretmeni evinde intihar etti
YEREL HABERLER Rehberlik öğretmeni evinde intihar etti
Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı Atatürk’ün Denizli’yi ziyaretinde kaldığı 19. yüzyılda inşa edilmiş ev ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı Atatürk’ün ...
PAÜ'nün ameliyatları, dünya literatürüne girdi
YEREL HABERLER PAÜ'nün ameliyatları, dünya literatürüne girdi
Denizlispor yönetimi Yücel İldiz’i çiçeklerle uğurladı Denizlispor Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Yücel İldiz: “Alnımız açık ve başımız dik olarak bu güzel şehirden ayrılıyoruz”
YEREL HABERLER Denizlispor yönetimi Yücel İldiz’i çiçeklerle ...
Sonbaharın gelmesi ile ‘grip aşısı’ tartışmaları da başladı Uzmanlar, grip aşısı yaptırmanın hastalıktan korunmada yüzde 80’e kadar faydası olduğunu belirtiyor
YEREL HABERLER Sonbaharın gelmesi ile ‘grip aşısı’ tartışmaları da ...
Yücel İldiz'den veda açıklaması
YEREL HABERLER Yücel İldiz'den veda açıklaması
Denizlispor'da teknik direktör arayışları başladı
YEREL HABERLER Denizlispor'da teknik direktör arayışları başladı
Yol vermeme kavgasında 'tatlı' uzlaşma
YEREL HABERLER Yol vermeme kavgasında 'tatlı' uzlaşma
Pamukkale Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi 230 milyon TL olarak belirlendi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi 230 milyon ...
Hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut ...
Pamukkale Ünivertesi’nde tiyatro şenliği ‘BESTİVAL’ başlıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Ünivertesi’nde tiyatro şenliği ‘BESTİVAL’ ...
Büyükşehir’in Kış Spor Okulları 12 bin kişi başvurdu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Kış Spor Okulları 12 bin kişi başvurdu
Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı Hurdaya dönen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp tarlaya ...
Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi
YEREL HABERLER Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir ...
Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı Taklalar atıp şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı Taklalar atıp ...
Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi
GEKA’dan meslek liselerini büyük destek
YEREL HABERLER GEKA’dan meslek liselerini büyük destek
Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
Kalp krizi geçirerek ölen adam organları ile 3 kişiyi yaşatacak
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirerek ölen adam organları ile 3 kişiyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X