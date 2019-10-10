Pamukkale'de sinema yangını

Kocasını böyle savundu: Onu terk ederdim

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sinemada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabah olması nedeniyle kapalı olan sinemada maddi hasar oluştu.

Sabah 06.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 831 Sokak'ta tek katlı binanın bodrum katında bulunan sinemada çıkan yangın çevredekiler tarafından itfaiyeye bildirildi. Gişelerin girişindeki ofis bölümünden yükselen alevlere ekipler kısa sürede müdahale etti. Demir kapının kilidini keserek içeri giren ekipler yangını büyümeden söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, sinemanın giriş kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



DENİZLİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:42

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.