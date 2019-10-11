Denizlispor’da teknik direktör arayışı devam ediyor

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yücel İldiz ile geçtiğimiz günlerde yolları ayıran Yukatel Denizlispor’da teknik direktör arayışı sürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor 5 hafta boyunca 3 puan alamayınca geçtiğimiz salı günü Teknik Direktör İldiz’in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ardından teknik adam arayışına başlayan yeşilsiyahlı ekibinin ilk etapta Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba ile görüştüğü öğrenildi. Kulüp yöneticilerinden alınan bilgide, teknik direktörlük görevi verilecek ismin bir kaç gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

DENİZLİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:41

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.